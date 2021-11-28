بايدن يقضي عطلة عيد الشكر في أحد المتاجر

شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتجول ويتسوق داخل أحد المتاجر يوم السبت قبل حضور كنيسة محلية، وذلك خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويقضي الرئيس الأمريكي مع عائلته عطلة عيد الشكر في جزيرة ماساتشوستس، حيث تم استئجار مجمعا كبيرا خاصا تابعا لصديقه والملياردير ديفيد روبنشتاين.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الرئيس الأمريكي تسوق من أحد المتاجر دون أن يضع الكمامة بشكل مناسب، رغم أنه يحث الأمريكيين مرارا على ارتدائها.

المصدر: وكالات