محتجون في تعز يشيعون "كيس الدقيق"
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خرج الآلاف من المحتجين إلى شوارع مدينة تعز، اليوم السبت، احتجاجاً على انهيار العملة المحلية وتنديداً بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية.
وتُظهر اللقطات المصورة، المتظاهرين وهم يسيرون في جنازة رمزية لكيس دقيق، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية حيث وصل سعر كيس الدقيق إلى 50,000 ريال.
المصدر: رابتلي
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