بالفيديو.. وفاة أحد المصلين في مسجد بالعراق قبل السجود
Reuters
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة وفاة أحد المصلين في جامع بالعراق.
ويظهر الفيديو، لحظة وفاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عروة بن الزبير في مدينة الرمادي بالعراق.
لحظة وفـاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد بـ #الرمادي.— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) November 23, 2021
هنيئاً له حسن الخاتمة pic.twitter.com/Wbq9xVQKyO
المصدر: RT
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