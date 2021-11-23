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بالفيديو.. وفاة أحد المصلين في مسجد بالعراق قبل السجود

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بالفيديو.. وفاة أحد المصلين في مسجد بالعراق قبل السجود
Reuters
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة وفاة أحد المصلين في جامع بالعراق.

ويظهر الفيديو، لحظة وفاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عروة بن الزبير في مدينة الرمادي بالعراق.

المصدر: RT

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