بالفيديو.. وفاة أحد المصلين في مسجد بالعراق قبل السجود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة وفاة أحد المصلين في جامع بالعراق.

ويظهر الفيديو، لحظة وفاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عروة بن الزبير في مدينة الرمادي بالعراق.

لحظة وفـاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد بـ #الرمادي.



هنيئاً له حسن الخاتمة pic.twitter.com/Wbq9xVQKyO — الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) November 23, 2021

المصدر: RT