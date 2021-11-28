اكتشاف بقايا مسجد قديم وسط بحيرة

أظهرت لقطات جوية صورا لمسجد كان مغمورا بالمياه في بحيرة رامسكو، وظهر للعلن بسبب انخفاض منسوب المياه في بازور راما الواقعة في البوسنة والهرسك.

وخلال الستينيات من القرن الماضي، قامت يوغوسلافيا السابقة ببناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة، ما أدى إلى إنشاء بحيرات صناعية كبيرة بمساعدة خزانات السدود.

ونتيجة لذلك، غمرت المياه العديد من القرى، مشردة سكانها من منازلهم. وعندما تنحسر المياه بسبب السحب أو زيادة إنتاج الكهرباء، تكشف البحيرة عن بقايا المنازل والمساجد والمآذن والبساتين.

وتم إنشاء بحيرة رامسكو أثناء بناء سد راما في عام 1968، على نهر راما، والتي كانت بمثابة خزان تستخدمه محطة راما للطاقة الكهرومائية.

المصدر: رابتلي