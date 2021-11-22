بالفيديو.. لحظة وصول سلطان عمان إلى قطر
Reuters
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وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة دولة تستغرق يومين.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقدمة المستقبلين لسلطان عمان في مطار الدوحة.
•.. #هيثم ..•— M.Zaabanoot (@zaabanoot) November 22, 2021
حفظكم الله جلالة السلطان
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بحفظ الله ورعايته جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم "أيّده الله" يصل إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة "دولة" تستغرق يومين.
٢٢ نوفمبر ٢٠٢١م pic.twitter.com/ZFWY2ESrPs
وستتناول الزيارة، أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما.
المصدر: RT
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