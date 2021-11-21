بالفيديو .. استقبال "غير لطيف" للرئيس الأوكراني
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زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد شارع "أبطال المئة السماوية" في العاصمة كييف لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات "الميدان الأوروبي" عام 2013-2014.
واستقبل الرئيس بصرخات رافضة لزيارته من قبل أعضاء عائلات الضحايا.
وهتف المحتجون " عار عليلك" و"مالوروس" بمعنى أن من يقبل بتسمية أوكرانيا "مالوروس"، وهي تسمية من أيام الإمبراطورية الروسية عندما كانت أوكرانيا جزءا منها، فهو خائن وخانع لموسكو، حسب تعبيرهم.
المصدر: سبوتنيك
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