بالفيديو .. استقبال "غير لطيف" للرئيس الأوكراني

زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد شارع "أبطال المئة السماوية" في العاصمة كييف لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات "الميدان الأوروبي" عام 2013-2014.

واستقبل الرئيس بصرخات رافضة لزيارته من قبل أعضاء عائلات الضحايا.

وهتف المحتجون " عار عليلك" و"مالوروس" بمعنى أن من يقبل بتسمية أوكرانيا "مالوروس"، وهي تسمية من أيام الإمبراطورية الروسية عندما كانت أوكرانيا جزءا منها، فهو خائن وخانع لموسكو، حسب تعبيرهم.

المصدر: سبوتنيك