"جلسة شحن الهواتف".. اللاجئون على حدود بيلاروس وبولندا والبحث عن الطاقة
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يبدو المشهد من بعيد كما لو انه لهواة إلكترونيات وهواتف، لكنه في الحقيقة من داخل مركز مؤقت للاجئين على حدود بيلاروس وبولندا يتجمعون على أكوام من الهواتف في انتظار شحنها.
أعدت هذه الحجرة لتكون مركز إمداد بالطاقة الكهربائية لهواتف وأجهزة المهاجرين الذين يبدو أنهم يجلسون لساعات طوال في انتظار "تغذية" هواتفهم النقالة، الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي.
المصدر: RT
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