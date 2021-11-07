شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية

بدأ رواد فضاء صينيون من طاقم مركبة "شينجو-13" خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية اليوم الأحد 7 نوفمبر.

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وجاء في تقرير إدارة البرامج الفضائية الصينية المأهولة أن هذا الخروج هو الأول لطاقم مركبة "شينجو-13".

المصدر: CCTV