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مشاهد من تدريبات قوات النخبة الإيرانية

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نشرت قناة إيرانية مقربة من الحرس الثوري مشاهد من تدريبات قوات النخبة التي شاركت مؤخرا في تحرير شحنة نفط إيرانية في بحر عمان.

المصدر: کانال سپاه قدس 

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