مشاهد من تدريبات قوات النخبة الإيرانية
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نشرت قناة إيرانية مقربة من الحرس الثوري مشاهد من تدريبات قوات النخبة التي شاركت مؤخرا في تحرير شحنة نفط إيرانية في بحر عمان.
المصدر: کانال سپاه قدس
نشرت قناة إيرانية مقربة من الحرس الثوري مشاهد من تدريبات قوات النخبة التي شاركت مؤخرا في تحرير شحنة نفط إيرانية في بحر عمان.
المصدر: کانال سپاه قدس
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