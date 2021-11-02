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الضباب يغطي موسكو.. فيديو من قمرة طائرة مدنية أثناء الهبوط على مدرجات مطار شيريميتيفو الدولي

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غطى الضباب صباح اليوم الثلاثاء أجواء العاصمة الروسية موسكو على ارتفاعات منخفضة وبشكل كثيف ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وتأجيل بعض الرحلات وهبوط أخرى في مطارات بعيدة عن العاصمة.

وقام أحد الطيارين المدنيين بتصوير مشاهد تظهر كثافة الضباب أثناء عملية الهبوط على مدرجات مطار شيريميتيفو الدولي.

المصدر: RT

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