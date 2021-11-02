إلغاء وتأجيل أكثر من 200 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب (فيديو)

تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في 3 مطارات بموسكو "فنوكوفو" و "دوموديدوفو" و"شيريميتيفو" صباح اليوم، على خلفية الضباب الكثيف الذي غطى سماء العاصمة، وتسبب في حجب الرؤية.

وبحسب آخر المعطيات تم تأجيل 64 رحلة وإلغاء 5 رحلات أخرى، في مطار "فنوكوفو"، وفي مطار "دوموديدوفو" تم تأجيل 60 رحلة، وألغيت 14 رحلة، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأجلت 51 رحلة، وأُلغيت 15 رحلة أخرى.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الطائرات أجبرها الضباب الكثيف على الهبوط في مطارات احتياطية خارج العاصمة موسكو.

المصدر: انترفاكس + نوفوستي