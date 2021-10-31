الإفراج عن 180 جنـديا كولومبيـا احتجزهم مزارعو الكوكا
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أطلق مزارعون بحقول نبات الكوكا المستخدم في صناعة الكوكايين سراح 180 جنديا كولومبيا في تيبو التابعة لإدارة نورتي دي سانتاندير بعد إرسالهم من قبل الحكومة للقضاء على مزارع الكوكا.
وكان الرئيس الكولومبي قد ناشد المزارعين بإطلاق سراحهم.
ووفقا لتقارير إعلامية محلية، أُسر الجنود يوم الثلاثاء الماضي بعد رفض المزارعين السماح لهم بتدمير المحاصيل.
ويطالب مزارعو الكوكا السلطات باحترام مصدر رزقهم، مع التأكيد على نيتهم استبدال المحاصيل بشكل تدريجي.
المصدر: رابتلي + RT
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