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شاهد.. يقفزون من فوق جسر لصيد سمكة عملاقة وسط الفيضانات في الهند

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قفز صيادون في جنوب الهند من فوق الجسر إلى نهر فائض لصيد سمكة كبيرة وسط الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة.

وحسب صاحب الفيديو الذي تم نشره في مواقع للتواصل الاجتماعي فإن صيادين تمكنوا من صيد سمكة عملاقة يصل وزنها إلى 18-20 كيلوغرامًا.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمصرع ما لا يقل عن 39 شخصًا في ولاية كيرالا الجنوبية.

المصدر: AP

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