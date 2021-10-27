تركيا تختبر صاروخا جديدا من طراز SIMSEK

طورت شركة تركية صاروخا جديدا من طراز SIMSEK قادرا على ضرب أهداف، حيث تم استخدامه في البداية كهدف جوي.

ونفذ الصاروخ الجديد بنجاح أول اختبارات الرمي ليكون قادرا على ضرب أهداف سطحية.

وخلال الاختبارات تم إطلاق الصاروخ من المنصة، ليثبت أنه قادر على ضرب أهداف من طائرة من دون طيار هجومية من نوع "أنكا".

المصدر: وكالات