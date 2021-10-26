إنقاذ شجرة صنوبر نمت في مكان شاهق على سطح بناية

جرت عملية خاصة لإنقاذ شجرة صنوبر في مدينة يالطا بشبه جزيرة القرم الروسية نمت في مكان لا يمكن توقعه.

وكانت شجرة الصنوبر قد نمت فوق سطح روضة أطفال من دورين كانت في طور البناء في العهد السوفيتي ولم تكتمل.

وتجري الآن أشغال لهدم الروضة وتشييد مدرسة مكانها.

وقد قام المسؤول عن المشروع تلبية لطلب من السكان، بهدم بناء الروضة ولم يترك إلا سطحا صغيرا فوق أحد أعمدة البناية القديمة نمت عليه شجرة الصنوبر.

ونجح مختصون في تخليص الشجرة من محبسها الإسمنتي، وقاموا بنقلها بعناية وحرص إلى بيتها الجديد في إحدى الحدائق العامة.

المصدر: نوفوستي