ليبيا..شاهد لحظة تحطم طائرة تحمل سيولة نقدية في ترهونة!

رصدت عدسة هاتف محمول لحظة تحطم طائرة مروحية ليبية تابعة للإسعاف الطائر أثناء محاولة هبوط، وكانت المروحية تنقل سيولة تقدر بأربعين مليون دينار ليبي إلى مدينة ترهونة.

وحاول قائد المروحية وهي من طراز "P17"، الهبوط بها في ملعب رياضي في مدينة ترهونة الواقعة إلى الغرب من مدينة طرابلس، إلا أنها فقدت توازنها واصطدمت بالأرض وتعرض هيكلها لأضرار.

هذا، ولم يصب لحسن الحظ طاقم الطائرة المروحية والمرافقون بأي أذى، كما لم تتعرض شحنة الأوراق المالية المخصصة لبنكوك المنطقة لأي أضرار.

المصدر: RT