محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في الرياض

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية فيديو استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى الرياض اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة أمير قطر في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ في غلاسكو.

المصدر: وكالات