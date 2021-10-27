طلب الزواج على ارتفاع آلاف الأمتار فوق سطح الأرض

تقدم شاب روسي بعرض الزواج إلى حبيبته، وهي تعمل كممرضة في شركة طيران، أثناء أدائها مهامها على مرأى عشرات المسافرين.

وتداولت وسائل إعلام روسية لقطات توثق الحادثة التي وقعت على متن رحلة من مدينة كراسنودار إلى سان بطرسبورغ.

وتظهر هذه اللقطات الشاب وهو يركع أمام الفتاة ويعرض عليها الزواج، فيما يرحب المسافرون بذلك بالتصفيق.

المصدر: RT