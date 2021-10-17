شاهد.. تكدس غير مسبوق للسفن والحاويات في موانئ كاليفورنيا الأمريكية
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تشهد موانئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الأسابيع الأخيرة تكدسا غير مسبوق لسفن الحاويات التي تصطف في طوابير بانتظار التفريغ.
ويعاني القطاع الأمريكي لنقل الشاحنات الأمريكي أزمة كبيرة بسبب زيادة الطلب على البضائع ونقص سائقي الشاحنات مما أدى إلى ازدحام الموانئ.
المصدر: وكالات
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