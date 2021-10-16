حادث سير غريب.. رجل يقفز أمام سيارة متحركة ثم يمشي بعيدا

التقطت كاميرا للمراقبة رجلا يسير في أحد شوارع جمهورية التشيك قبل أن يلاحظ سيارة متحركة ويقفز أمامها فجأة في حادث سير غريب.

ويبدو أن الرجل لم يصب بأذى جراء هذا الاصطدام الذي وقع بسببه أرضا، حيث نهض بسلامة وهدوء وواصل السير وكأن شيئا لم يحدث.

ونشرت شرطة التشيك هذا الفيديو أثناء محاولاتها للعثور على الرجل لمعرفة دوافع تصرفه.

المصدر: وكالات