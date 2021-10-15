شاهد.. مطاردة بوليسية لدراجة نارية تنتهي بحادثة طريفة وغير متوقعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riif
ساعدت بقرتان شرطة المرور في اعتقال راكب الدراجة المخمور أثناء المطاردة البوليسية القصيرة في إقليم كراسنويارسك الروسي.
وقد لاحظ ضباط شرطة المرور رجلا كان يقود دراجة نارية ولم يستجب لنداء الإيقاف، وبدأت المطاردة التي قاطعتها بقرتان تمشيان على طول أحد الطرق الريفية. ولم يستطع سائق الدراجة الالتفاف على الحيوانات واصطدم بإحدى البقرات وسقط على الأرض حيث تم اعتقاله.
المصدر: وكالات روسية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.