شاهد.. مطاردة بوليسية لدراجة نارية تنتهي بحادثة طريفة وغير متوقعة

ساعدت بقرتان شرطة المرور في اعتقال راكب الدراجة المخمور أثناء المطاردة البوليسية القصيرة في إقليم كراسنويارسك الروسي.

وقد لاحظ ضباط شرطة المرور رجلا كان يقود دراجة نارية ولم يستجب لنداء الإيقاف، وبدأت المطاردة التي قاطعتها بقرتان تمشيان على طول أحد الطرق الريفية. ولم يستطع سائق الدراجة الالتفاف على الحيوانات واصطدم بإحدى البقرات وسقط على الأرض حيث تم اعتقاله.

المصدر: وكالات روسية