حريق مروّع في تايوان يودي بحياة 46 شخصا
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لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 44 آخرون على الأقل، في حريق ضخم شب بأحد المباني المكون من 13 طابقا جنوب غربي تايوان.
ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في مكان الحادث حيث حذر رئيس الإطفاء في المدينة لي تشينغ هسيو من أن بعض الأشخاص عالقون في الجزء السكني من المبنى.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحريق، فيما بدأت السلطات تحقيقاتها في ملابسات الحادث.
المصدر: وكالات
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