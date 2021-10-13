زعيم جبهة البوليساريو يزور مخيم دجلة

زار زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يوم الثلاثاء، مخيم دجلة للاجئين بولاية تندوف جنوب الجزائر، وذلك في أول ظهور علني له بعد تعافيه من فيروس كورونا.

المصدر: AP