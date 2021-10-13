زعيم جبهة البوليساريو يزور مخيم دجلة
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زار زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يوم الثلاثاء، مخيم دجلة للاجئين بولاية تندوف جنوب الجزائر، وذلك في أول ظهور علني له بعد تعافيه من فيروس كورونا.
المصدر: AP
زار زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يوم الثلاثاء، مخيم دجلة للاجئين بولاية تندوف جنوب الجزائر، وذلك في أول ظهور علني له بعد تعافيه من فيروس كورونا.
المصدر: AP
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