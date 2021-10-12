بالصلاة والبخور. سكان تركمانستان يرحبون بوصول القاطرات الجديدة من روسيا – فيديو

قام عدد من مواطني تركمانستان بأداء الصلاة وقراءة الأدعية وحملوا مشاعل البخور في استقبال القاطرات الجديدة من روسيا.

وأظهر فيديو مصور سكانا محليين وهم يتلون الصلوات ويرشون الطحين على العربات الجديدة في طقوس تقليدية.

وسار المواطنون على طول الرصيف وهم يحملون مشاعل البخور، في معتقد تقليدي لطرد الأرواح الشريرة ومنع الحسد.

المصدر: RT