شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا

سجل المظليون الروس رقما قياسيا عالميا جديدا بعد قيامهم بقفز جماعي من فوق أطول جسر معلق للمشاة في روسيا الواقع في مدينة سوتشي والذي يبلغ طوله 207 أمتار.

وشارك 28 مظليًا في القفزة حيث تم تسجيل الرقم القياسي في إطار مهرجان "بيسجامبينغ" أو القفز بالمظلات من على المنشآت، والذي أقيم في سوتشي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر.

وحضر المهرجان 65 رياضيًا من مناطق روسية مختلفة بالإضافة إلى مظلي واحد من بريطانيا. وخلال 3 أيام قام المظليون بأكثر من 800 قفزة.

المصدر: وكالات