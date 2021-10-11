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رد فعل سريع ينقذ شرطية من سيارة خارجة عن السيطرة

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نشرت شرطة مدينة غيت سيتي في ولاية فيرجينيا الأمريكية لقطات تظهر أحد عناصر الشرطة ينقذ زميلته من سيارة خارجة عن السيطرة اصطدمت بسيارتهما المركونة على جانب الطريق.

وبفضل رد فعله السريع تمكن شرطي من سحب زميلته في آخر لحظة ليتجنبا حادث السير الذي قد يكلفهما حياتهما.

المصدر: وكالات

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