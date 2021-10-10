لحظة سقوط الديكور في مسرح"بولشوي" بموسكو وسحقه أحد الممثلين

نشرت قناة قناة REN TV التلفزيونية، لقطات فيديو، تظهر مصرع الممثل يفغيني كوليش البالغ 37 عاما من عمره، أثناء عرض أوبرا "سادكو" بمسرح "بولشوي" في موسكو.

ووقع الحادث المؤسف، أثناء عملية إنزال الديكور على الخشبة في بداية عرض الأوبرا، ولم ينتبه أحد الممثلين إلى أن الممثل لقي حتفه بعد أن سحقه جزء من الديكور.

وفي هذه اللقطات، يظهر ما حدث على خشبة المسرح إلا بعد تغيير ديكور المشهد.

ولم يفهم الجمهور على الفور أن عبارة: "توقف! توقف! توقف!، أطلبوا سيارة الإسعاف بسرعة إلى هنا! "، لم تكن من نص العرض.

المصدر: REN TV