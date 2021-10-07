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تصوير جوي يظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية

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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو لتصوير جوي أظهر شدة فيضانات عارمة اجتاحت مدينة لانغزهونغ وسط الصين وغمرت معالمها التاريخية بالمياه.

المصدر: رابتلي

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