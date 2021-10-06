بالفيديو.. فيضانات عارمة تجرف سيارات بعد إعصار "شاهين" بمحافظة حضرموت في اليمن
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عانت محافظة حضرموت في اليمن من إعصار "شاهين" الذي ضرب المنطقة، وأظهرت لقطات سيولا وفيضانات عارمة بعد الإعصار، تجرف السيارات.
المصدر: RT
عانت محافظة حضرموت في اليمن من إعصار "شاهين" الذي ضرب المنطقة، وأظهرت لقطات سيولا وفيضانات عارمة بعد الإعصار، تجرف السيارات.
المصدر: RT
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