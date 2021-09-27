كاميرات المراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال قوي في اليونان

سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات لوقوع زلزال قوي ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الاثنين.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة عن مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين، فيما انهارت قبة إحدى الكنائس نتيجة له.

وتعرضت عاصمة جزيرة كريت مدينة هيراكليون لأضرار جسيمة جراء الزلزال.

المصدر: وكالات