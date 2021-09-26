قطيع من الوعول كاد يصطدم بسيارة بوتين في سيبيريا

خلال نزهته في رحاب سيبيريا برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو جلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلف مقود سيارة رباعية الدفع.

وتوقف الرئيس وقد علت الدهشة والابتسامة وجهه ليقول إن قطيعا من الوعول ظهر فجأة أمام السيارة ومر بسرعة خاطفة، لم أر في حياتي مثل هذا المنظر. وأضاف: "نحن محظوظون لأنه لم يصطدم بنا".

وتابع مازحا "وعول بهذه السرعة العالية والقفزات الواسعة الأحرى بها أن تشارك في سباقات أولومبية فهناك لا منافس لها بكل تأكيد".