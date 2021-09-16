لحظة وقوع زلزال بقوة 6.0 درجات في الصين والبلاد تطلق نداء طارئا

سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات وقوع زلزال بقوة 6.0 درجات ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين صباح اليوم الخميس وأودى بحياة 3 أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة. وأطلقت مدينة لوتشو نداء طارئا من المستوى الأول.

المصدر: AP + وكالات