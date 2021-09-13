أحصنة "جيرونوفسكي" تجفل من جمهور غفير
Sputnik
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وصل رئيس الحزب الليبرالي في روسيا فلاديمير جيرونوفسكي على عربة تجرها ثلاثة من الخيول إلا أنها جفلت بسبب تلويح أعضاء الحزب بالأعلام.
توقفت الأحصنة الثلاثة عدة مرات وتجمدت في ملعب تجمع بداخله أنصار الحزب. وما كان من جيرونوفسكي إلا أن طلب من النشطاء عدم التلويح بالأعلام كي يهدأ روع الأحصنة، ويصل رئيس الحزب الليبرالي إلى منصته.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حملة الحزب الليبرالي لخوض الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الدوما المقررة في 19 من سبتمبر الجاري.
المصدر: RT
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