 
مباشر

أحصنة "جيرونوفسكي" تجفل من جمهور غفير

فيديوهات

أحصنة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra1b

وصل رئيس الحزب الليبرالي في روسيا فلاديمير جيرونوفسكي على عربة تجرها ثلاثة من الخيول إلا أنها جفلت بسبب تلويح أعضاء الحزب  بالأعلام.

توقفت الأحصنة الثلاثة عدة مرات وتجمدت في ملعب تجمع بداخله أنصار الحزب. وما كان من جيرونوفسكي إلا أن طلب من النشطاء عدم التلويح بالأعلام كي يهدأ روع الأحصنة، ويصل رئيس الحزب الليبرالي إلى منصته.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حملة الحزب الليبرالي لخوض الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الدوما المقررة في 19 من سبتمبر الجاري.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا