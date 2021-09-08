نجاة طفلة كانت على حافة هاوية بعد انهيار الشقق جراء انفجار الغاز

وثقت صور ومقطع فيديو كيف نجت طفلة بعد انهيار عدد من الشقق جراء انفجار الغاز في مبنى سكني بضواحي موسكو، حيث لم يكن يفصلها عن الهاوية سوى مسافة صغيرة.

وظهرت الطفلة وهي ملقاة على حافة سقف مبنى شاهق بعد أن انهار عدد من الشقق، وتمكن رجال الطوارى من إنقاذها قبل أن تسقط على الأرض.

المصدر: RT