لحظة سقوط خلاطة خرسانة من أعلى جسر في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7my
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر سقوط خلاطة خرسانة من إحدى الطرق السريعة العلوية باتجاه طريق سريع آخر في حادث وقع مساء يوم الجمعة وسط العاصمة الروسية موسكو.
وأدى الحادث إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله إلى مستشفى. وحسب معلومات أولوية، فإن السائق فقد السيطرة على الشاحنة ما تسبب بوقوع الحادث.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.