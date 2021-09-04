لحظة سقوط خلاطة خرسانة من أعلى جسر في موسكو

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر سقوط خلاطة خرسانة من إحدى الطرق السريعة العلوية باتجاه طريق سريع آخر في حادث وقع مساء يوم الجمعة وسط العاصمة الروسية موسكو.

وأدى الحادث إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله إلى مستشفى. وحسب معلومات أولوية، فإن السائق فقد السيطرة على الشاحنة ما تسبب بوقوع الحادث.

المصدر: وكالات