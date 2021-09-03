شاهد.. فيضانات تغطي مدينة إسبانية بالوحل وتجرف سيارات إلى البحر

بدأ السكان وخدمات الطوارئ عمليات تنظيف مدينة الكنار الإسبانية عقب فيضانات مفاجئة ومدمرة اجتاحات المدينة وخلفت دمارا هائلا.

وتظهر اللقطات دمارا في جميع أنحاء المدينة، حيث تغطت منازل وشوارع بالوحل كما جرفت مياه الفيضانات عددا من السيارات إلى البحر.

المصدر: رابتلي