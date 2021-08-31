"حشرة عدوانية" تهاجم المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي
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هاجمت حشرة مزعجة المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الاثنين ناقشت خلاله الأزمة الأفغانية.
واضطرت بساكي إلى طرد حشرة متسللة بيدها وقالت للصحفيين بعد نجاحها في التخلص منها "عذرا، لقد كانت هذه حشرة عدوانية". وجاء "الهجوم" أثناء إجابة بساكي عن سؤال حول ما إذا كان ترك معدات عسكرية أمريكية باهظة الثمن في أيدي طالبان جعل أمريكا أقل أمانًا.
المصدر: رابتلي
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