انقشع الدخان.. اللقطات الأولى لآثار الهجوم الأمريكي في كابل

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها تظهر المركبة التي استهدفها الجيش الأمريكي اليوم في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المركبة التي تم قصفها بواسطة طائرة مسيرة كانت مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات وأن جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" أرسلتها إلى مطار كابل لتدبير هجوم إرهابي جديد.

المصدر: RT