شاهد بالفيديو.. شباب من مصر متوجهون في رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا
Reuters
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أظهر مقطع فيديو قصير شبابا من محافظة الدقهلية المصرية وسط قارب في عرض البحر، في رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا.
وكان سكان قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، قد أكدوا مصرع 11 من أبنائهم، واختطاف نحو 50 آخرين منهم، في رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.
وتزايدت أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس، صوب إيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع حرارة الطقس.
المصدر: RT
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