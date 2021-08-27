روسيا.. عراك جماعي بمسكن للمهاجرين والسلطات تدرس ترحيلهم

احتجزت الشرطة الروسية 20 مهاجرا تورطوا في عراك جماعي بمسكن لهم في ضواحي موسكو، فيما تدرس السلطات مسألة ترحيلهم من البلاد.

Полиция задержала 20 мигрантов, которые устроили массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве.



Сейчас решается вопрос об их депортации pic.twitter.com/fGt9Pl6KiZ — НТВ (@ntvru) August 27, 2021