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روسيا.. عراك جماعي بمسكن للمهاجرين والسلطات تدرس ترحيلهم

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روسيا.. عراك جماعي بمسكن للمهاجرين والسلطات تدرس ترحيلهم
Sputnik
توقيف مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في موسكو (صورة أرشيفية)
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احتجزت الشرطة الروسية 20 مهاجرا تورطوا في عراك جماعي بمسكن لهم في ضواحي موسكو، فيما تدرس السلطات مسألة ترحيلهم من البلاد.

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