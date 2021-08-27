روسيا.. عراك جماعي بمسكن للمهاجرين والسلطات تدرس ترحيلهم
Sputnik
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احتجزت الشرطة الروسية 20 مهاجرا تورطوا في عراك جماعي بمسكن لهم في ضواحي موسكو، فيما تدرس السلطات مسألة ترحيلهم من البلاد.
Полиция задержала 20 мигрантов, которые устроили массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве.— НТВ (@ntvru) August 27, 2021
Сейчас решается вопрос об их депортации pic.twitter.com/fGt9Pl6KiZ
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