من شوارع كابل.. بعدسة مراسل RT

رصدت عدسة كاميرا فريق RT ARABIC التي وصلت اليوم الأربعاء إلى كابل الوضع في شوارع العاصمة الأفغانية التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان"

وتظهر اللقطات التي سجلها فريقنا في محيط مطار كابل حشودا من الأفغان يتجمعون في محيط مطار كابل، مع انتشار عناصر مسلحين لـ"طالبان" في نفس المنطقة بغية منع أي محاولات للتسلل إلى داخل المطار الذي تسيطر عليهم القوات الغربية وبالدرجة الأولى الأمريكية.

وقتل عدد من الأشخاص في الأيام الأخيرة داخل مطار كابل وفي محيطه، وسط حالة من الفوضى تسود عمليات الإجلاء من كابل بعد سيطرة "طالبان" على المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المنهارة.

وأعلنت "طالبان" أمس أنها تغلق الطريق المؤدي إلى المطار ولن تعود تسمح بدخوله إلا للمواطنين الأجانب، مصرة على ضرورة إتمام عمليات الإجلاء التي تنفذها دول أخرى من كابل بحلول الموعد المتفق عليه أصلا، أي نهاية أغسطس الجاري.

المصدر: RT