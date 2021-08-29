أفغانستان تعيد "قناة السويس".. كفانا تبعية للأمريكان!
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شجبت أصوات بريطانية طريقة تعامل بلادهم مع الملف الأفغاني وتبعيتها المطلقة لأمريكيا، فيما شبه مراقبون من هذا البلد سقوط كابل بأزمة السويس عام 1956حين أجبرت أمريكا بريطانياعلى إلغاء غزو مصر، فكانت استجابة بريطانيا دليلا على تراجعها كقوة عسكرية عالمية.
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