فيديو.. لبنانيون للطائرات التي قصفت سوريا: "ضربونا وليه"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر "صواريخ" في السماء أطلقها طيران حربي باتجاه سوريا، مع صياح بعض المواطنين: "يلا ضربونا وليه"، وسط إطلاق صافرات.

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وتضرب سوريا ولبنان في آن، ظروف اقتصادية صعبة ضاقت ذرعا بالشعبين الشقيقين، وضيقت الخناق عليهما في أكثر المواد الأساسية حاجة للعيش.

هذا وهزت عدة انفجارات العاصمة السورية دمشق، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق دمشق.

المصدر: RT