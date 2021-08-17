مشهد سوريالي بمشاركة عناصر من "طالبان"

نشر موقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، مقطع فيديو تحت عنوان "مشهد سوريالي: طالبان تسيطر على مدينة ملاهي وصالة ألعاب رياضية في كابل"، يظهر عناصر من الحركة يلهون بالألعاب مع أسلحتهم.

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وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من عناصر "طالبان" وهم يقودون العربات الكهربائية وسط الأطفال، وقد وضع المقاتلون بنادقهم في العربات الكهربائية.

كما يبين الفيديو لهو عناصر طالبان ولعبهم بالأحصنة التي تدور على قاعدة.

كما أظهر المقطع مشاهد انتشرت سابقا لعناصر من حركة طالبان وهم يمارسون تمارين رياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: "The Quint"