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مسلحو "طالبان" يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في كابل (فيديو)

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مسلحو
Reuters
عناصر من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل
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وثق فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من حركة طالبان وهم يمارسون تمارين رياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي الصالة الرياضية، بدأ عناصر طالبان يمارسون الرياضة على الأجهزة المختلفة، وبعضهم يضحك في مشهد يبدو أنه يحمل كثيرا من أوجه الفرح والسعادة للحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة من الحرب.

ودخلت طالبان العاصمة كابل يوم الأحد وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.

المصدر: وكالات

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