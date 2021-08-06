شويغو يتفقد عملية بناء طائرة مسيّرة ثقيلة جديدة "أوخوتنيك"

في إطار زيارته إلى نوفوسيبيرسك زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنع الطيران حيث تفقد سير عملية إنتاج طائرة مسيرة ثقيلة جديدة "أوخوتنيك".

ويعمل مصنع الطيران في نوفوسيبيرسك حاليًا على إنتاج نماذج أولية لطائرة من دون طيار من طراز إس-70 في إطار برنامج أوخوتنيك.

إس- 70 هي أول طائرة دون طيار روسية يتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنية التخفي، حيث تجعل الأشكال الزاوية والمواد الخاصة الطائرة غير مرئية للرادار. وهي مجهزة بالقنابل والصواريخ ويمكنها العمل جنبا إلى جنب مع المقاتل، وتبادل المعلومات معه، وفي نفس الوقت ضرب أهداف العدو.

وخلال زيارته التفقدية أعرب وزير الدفاع الروسي عن آمله في انتهاء أعمال إنتاج طائرة إس-70 بحلول عام 2022.

كما تفقد شويغو عملية تجميع قاذفات من طراز "سو-34" في المصنع.

المصدر: وكالات