حرائق الغابات تمتد إلى اليونان

اندلع حريق غابات كبير في منطقة أشايا قرب قرية زيريا غرب اليونان ما استدعى إجلاء السكان.

وتمكنت السلطات المحلية من إخطار السكان المحليين وكذلك سكان منطقتي كاماريس ولبيري القريبتين عبر الرسائل النصية بإخلاء المنطقة.

ووفقا لتقييم أولي للحماية المدنية اليونانية، فقد أتى الحريق على عشرات المنازل فيما نقل 5 أشخاص إلى المستشفى للعلاج بعد إصابتهم بحروق.

وتواجه اليونان درجات حرارة مرتفعة وموجة حر جديدة منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 42 و 44 درجة مئوية.

المصدر: رابتلي