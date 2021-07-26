شاهد.. مقاتلة سو-57 تحلّق عموديا في الأجواء

في معرض "ماكس-2021" المقام في ضواحي موسكو، قام الطيار الفخري لروسيا، سيرغي بوغدان، بعدد من المناورات، بالمقاتلة سو-57، من بينها التحليق عمودياً (المسمى بـ"الجرس") فوق سطح الأرض.

وقد نجحت المقاتلة متعددة المهام، من الطيران عمودياً لعدة ثوان، حيث تمكّن الطيّار الفخري، بوغدان، بأداء عدد من الحركات البهلوانية بالمقاتلة الشهيرة.

واستعرض بوغدان مناورات "الدوران التصاعدي" و"الدوران القتالي الإجباري" وما يسمى بـ "حلقة نيستيروف" (الدوران العمودي على مستوى سطح الأرض في دائرة مكتملة، ثم العودة إلى وضع الهبوط مجدداً)، وغيرها من المناورات الصعبة والخطرة.

وتتمتع مقاتلة سو-57 بالقدرة على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وهي مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات.

المصدر: RT