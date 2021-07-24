بتقنية ثلاثية الأبعاد.. الكرة الأرضية العملاقة تضيء سماء طوكيو بمناسبة افتتاح الأولمبياد

أضاءت نحو 1800 طائرة مسيرة معًا على شكل ثلاثي الأبعاد يحاكي كرة فوق الإستاد الأولمبي في طوكيو، خلال حفل الافتتاح يوم الجمعة.

وشاهد العديد من سكان طوكيو الذين تم منعهم من حضور الحدث وكذلك معظم منافسات الألعاب الأولمبية، عرض الطائرات بدون طيار من خارج الإستاد.

وسمحت الحكومة اليابانية فقط للصحفيين وبعض الضيوف بالدخول إلى المكان، وسط مخاوف من انتشار فيروس دلتا في حال سمح للمتفرجين العاديين بالدخول. وبدأت الألعاب يوم الجمعة، وسط إجراءات صارمة على مستوى المدينة.

المصدر: رابتلي