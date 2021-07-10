شاهد.. الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وماكرة

اعتقل 7 أشخاص بعد أن دخلوا بسيارتهم إلى ولاية فيرمونت الأمريكية من كويبك الكندية بطريقة ماكرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الخميس سيارة كانت تعبر مرجا وكادت تصطدم بسيارة أخرى في فيرمونت.

وألقى عناصر الشرطة القبض على السيارة بعد وقت قصير بينما كانت متجهة جنوبا ويستقلها مواطنو كندا وفرنسا ورومانيا. وتم إعادتهم إلى كندا بموجب قواعد خاصة بالصحة العامة تهدف إلى تقليل انتشار COVID-19.

المصدر: AP